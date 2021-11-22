18-річний гравець Барселони Педрі виграв нагороду Golden Boy-2021

Півзахисник Барселони Педрі став переможцем у номінації Golden Boy-2021. Іспанського футболіста визнали найкращим гравцем Європи віком до 21 року.

Найкращий молодий гравець Європи

18-річний Педрі став одним із відкриттів у складі Барселони. Його гру відзначили у Європі.

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Видання Tuttosport назвало переможця у номінації Golden Boy-2021, яким став Педрі. За підсумками фанатського голосування та вибору журі іспанець набрав 318 очок.

Друге місце посів гравець дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем, у його актив 119 балів. Різниця між першою та другою позиціями склала аж 199 пунктів – це найбільше відставання в історії цієї номінації.

До теми. У минулому році цю нагороду отримав лідер збірної норвегії та дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд.

Цікаво, що серед списку журі було чимало зірок футболу, серед них був Андрій Шевченко, який вже провів дебютний поєдинок на чолі Дженоа.

Нагадаємо, що у розширеному списку були два українські футболісти – Михайло Мудрик із Шахтаря та динамівець Ілля Забарний. Але не потрапили у топ-20 найкращих.

Кар'єра Педрі у Барселоні