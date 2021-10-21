Вдалий дебют українців

Ковтун виступить у фіналах багатоборства й поперечини, а Чепурний в опорному стрибку.

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До фіналу особистого багатоборства пройшли 24 спортсмени. Ілля Ковтунув увійшов до топ-5 із 83.565 бала в сумі, а лідером змагань став олімпійський чемпіон, японець Дайкі Хашімото, він випередив українця на 4.475 бала.

Також українець посів 8 місце на поперечині, здобувши 14.2 бала.

Назар Чепурний боротиметься за медалі в опорному стрибку. Українцеві вдалося пробитися до фіналу з першим результатом серед усіх учасників – 14.833 у середньому за два стрибки.

Таку ж кількість балів отримав олімпійський чемпіон-2012, південнокореєць Ян Хак Сон. Проте Чепурний все одно очолив турнірну таблицю, оскільки мав вищу оцінку за перший стрибок.