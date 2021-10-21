Вдалий дебют українців
Ковтун виступить у фіналах багатоборства й поперечини, а Чепурний в опорному стрибку.
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До фіналу особистого багатоборства пройшли 24 спортсмени. Ілля Ковтунув увійшов до топ-5 із 83.565 бала в сумі, а лідером змагань став олімпійський чемпіон, японець Дайкі Хашімото, він випередив українця на 4.475 бала.
Також українець посів 8 місце на поперечині, здобувши 14.2 бала.
Назар Чепурний боротиметься за медалі в опорному стрибку. Українцеві вдалося пробитися до фіналу з першим результатом серед усіх учасників – 14.833 у середньому за два стрибки.
Таку ж кількість балів отримав олімпійський чемпіон-2012, південнокореєць Ян Хак Сон. Проте Чепурний все одно очолив турнірну таблицю, оскільки мав вищу оцінку за перший стрибок.
- Фінали пройдуть 22 та 24 жовтня.
- На чемпіонаті Європи у 2021 Ілля ковтун здобув бронзову нагороду у багатоборстві. Також українець є переможцем загального заліку Кубка світового виклику 2020/21 у трьох із шести видів (вільні вправи, кінь, бруси).
- Назар Чепурний є чемпіоном світу серед юніорів на поперечині (2019). У сезоні 2020/21 він очолив рейтинг Кубка світового виклику в опорному стрибку.