17-річний вундеркінд Баварії виступатиме за збірну Німеччини

Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала виступатиме за збірну Німеччини. Команда Йоахіма Льова отримала солідне підсилення у передній лінії.

Юний вундеркінд Баварії Джамал Мусіала раніше виступав за юнацькі та молодіжні команди Англії. Однак зазначив, що його частинка серця належить Німеччині, тому він у майбутньому хоче виступати саме за цю країну.

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Солідне підсилення для Німеччини

Сам футболіст нігерійського походження народився у німецькому Штутгарті. А 23 лютого вже записав своє прізвище у історію Ліги чемпіонів. Гравець став наймолодшим англійцем, який забив у турнірі. Мусіала забив другий гол Баварії у ворота Лаціо у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для нього цей гольовий постріл став дебютним у змаганнях в 4 поєдинках.

До слова, клуб з Мюнхена здобув виїзну перемогу над Лаціо 1:4.

Цікаво, що у його кар'єрі вже є два зіграні матчі у складі команди Німеччини до 16 років. Займався у структурі академій англійських Саутгемптона та Челсі, зі складу останніх він перейшов у Баварію у 2019 році.

У цьому сезоні загалом вже встиг провести за мюнхенців 27 матчів, у яких відзначився 4 рази.

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Португалія

Франція

Угорщина

Спеціалізований портал Transfermarkt вже повісила високий цінник на трансфер футболіста – 24 мільйони євро. Контракт Мусіала з Баварією розрахований до кінця червня 2022 року.

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