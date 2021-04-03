16 українців виступлять в Росії на чемпіонат Європи з важкої атлетики

Москва прийме чемпіонат Європи з важкої атлетики. На цей турнір заявлено одразу 16 українських спортсменів.
Чемпіонат Європи з важкої атлетики триватиме в Росії з 3 до 11 квітня. Одразу 16 спортсменів на цьому турнірі представлятимуть Україну – 10 жінок та 6 чоловіків.
Нагадаємо Український важкоатлет Чумак став чемпіоном Європи через дискваліфікацію росіянина за допінг
Це буде перший великий міжнародний старт для штангістів після початку пандемії. Результати спортсменів будуть зараховані в олімпійську кваліфікацію.
Варто додати, що на Олімпіаді Україну зможе представити чотири спортсмени – два чоловіки та дві жінки. Одну олімпійську ліцензію вже здобув Дмитро Чумак.