16 українців виступлять в Росії на чемпіонат Європи з важкої атлетики

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Джерело:

Європейська федерація важкої атлетики

Москва прийме чемпіонат Європи з важкої атлетики. На цей турнір заявлено одразу 16 українських спортсменів.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики триватиме в Росії з 3 до 11 квітня. Одразу 16 спортсменів на цьому турнірі представлятимуть Україну – 10 жінок та 6 чоловіків.

Нагадаємо Український важкоатлет Чумак став чемпіоном Європи через дискваліфікацію росіянина за допінг

Це буде перший великий міжнародний старт для штангістів після початку пандемії. Результати спортсменів будуть зараховані в олімпійську кваліфікацію.

Варто додати, що на Олімпіаді Україну зможе представити чотири спортсмени – два чоловіки та дві жінки. Одну олімпійську ліцензію вже здобув Дмитро Чумак.

Хто представлятиме Україну на змаганнях в Росії:

Жінки

  • Ангеліна Ломачинська (45 кг)
  • Каміла Конотоп (55 кг)
  • Світлана Самуляк (55 кг)
  • Марія Гангур (59 кг)
  • Євгенія Росінська (71 кг)
  • Ірина Деха (76 кг)
  • Аліна Марущак (81 кг)
  • Валентина Кісіль (87 кг)
  • Анастасія Лисенко (87+ кг)
  • Христина Бородіна (87+ кг)

Чоловіки

  • Дмитро Вороновський (55 кг)
  • Павло Заліпський (61 кг)
  • Руслан Кожакін (89 кг)
  • Євген Янцевич (96 кг)
  • Дмитро Чумак (109 кг)
  • Олексій Бібік (109+ кг)