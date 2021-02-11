З 15 лютого уряд може дозволити спортивні матчі з вболівальниками на трибунах

Українським вболівальникам можуть дозволити повернутися на трибуни. Відповідне рішення невдовзі може ухвалити Кабінет Міністрів України.

Про те, що вболівальникам дозволять відвідувати спортивні події, заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

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"Під час моєї останньої розмови з Урядом, отримав інформацію, що вони мають намір 15 лютого ухвалити рішення, що не тільки на концерти будуть пускати 50% глядачів, а й на спортивні події. Для нас важливо, щоб на наші ігри приходили люди", – заявив Михайло Бродський.

Відтак він сподівається, що на матчах збірної України з баскетболу 20 та 22 лютого у Києві у відборі на Євробаскет-2022 вже будуть вболівальники.

Нагадаємо, до цього Кабмін послабив карантинні обмеження – дозволив приймати відвідувачів у заклади культури та проводити там публічні наукові, освітні та професійні тематичні заходи. Але лише за однієї умови – наповненість кількості людей у залах повинна складати до 50% або з розрахунку 1 особа на 5 квадратних метрів. При цьому розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду.

Відзначимо, що якщо рішення про допуск вболівальників на трибуни буде прийнято, то ним скористаються й представники інших видів спорту. Зокрема – футболу. Старт УПЛ запланований на 13 лютого, відтак перший тур у 2021 році точно відбудеться без вболівальників. Але вже 19 лютого запланований наступний тур.

Окрім того, 18 лютого відбудеться 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Динамо прийматиме бельгійський Брюгге в Києві на НСК Олімпійський. Вже 25 лютого на цьому стадіоні зіграє Шахтар проти ізраїльського Маккабі в рамках цього ж турніру.

Перед тим з проханням допустити вболівальників на трибуни звернулася й Українська асоціація футболу. В УАФ попросили, що на "Арену Львів" пустили глядачів під час матчів збірної України у відборі на ЧС-2022.

Окрім того, зараз й інші чемпіонати України відбуваються без глядачів. Зокрема, баскетбольний, хокейний, волейбольний.