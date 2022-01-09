14-річний українець виграв на Кубку Тіроля: він розпочав кар'єру декілька місяців тому

Український скелетоніст-юніор Ярослав Лавренюк створив справжню сенсацію. Українець переміг на Кубку Тіроля, що в Австрії.

Кар'єра спортсмена триває декілька місяців

Спортсмен з Житомирщини здобув першу в житті перемогу на австрійському льодовому треку.

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Повідомляється, що Ярослав Лавренюк виявився кращим за австрійських суперників.



Ярослав Лавренюк / Фото з фейсбуку Скелетон, Бобслей України



Ярослав Лавренюк / Фото з фейсбуку Скелетон, Бобслей України

Цікаво, що професійна кар'єра Лавренюка триває всього декілька місяців. У листопаді 2021 року "Скелетон, Бобслей України" інформував, що Лавренюк "лише місяць тому зробив свій перший в житті спуск льодовим треком".

Завдяки "дорослим" результатам 14-річний українець розпочав виступи на Кубку Європи. На перших двох гонках у норвезькому Ліллехаммері він посів 22 та 21 місця.

Фейсбук "Скелетон, Бобслей України" повідомляє, що наступним змаганням, де виступить перспективний українець, стане чемпіонаті світу-2022 серед юніорів.

Світова першість відбудеться у Тіролі на треку, де Лавренюк здобув дебютну перемогу.