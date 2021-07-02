14-річний українець підписав контракт з іспанським Леванте: фото

14-річний український футболіст Марк Шпіра підписав контракт з іспанським футбольним клубом Леванте.

Про це сам футболіст повідомив у своєму інстаграмі.

Дивіться також Маліновський назвав секрет успіху України в матчі з Англією на Євро-2020

Юний футболіст зазначив: "Мій перший контракт. Щасливий стати гравцем однієї з найкращих футбольних академій Іспанії. Для мене це новий етап, важливий крок до мети і заповітної мрії – тільки вперед!".

Цікаво, що раніше хлопчик виступав за дитячі команди каталонської Барселони.

Зауважимо, нещодавно також інший 19-річний українець Максим Кучерявий підписав контракт з клубом з Шотландії.