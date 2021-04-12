12-літній стрибун у воду вдарився головою об трамплін: він у комі у важкому стані

На змаганнях у Москві 12-літній Артем Токарєв отримав важку травму. Він вдарився головою об трамплін, після чого впав у воду. Його одразу госпіталізували.

Нещасний випадок зі спортсменом стався у суботу, 10 квітня. Під час виконання одного зі стрибків з п'ятиметрової висоти,

хлопець вдарився головою об край бетонної вишки і впав у воду. Юний стрибун отримав важку травму голови і його на швидкій доставили у дитячу міську клінічну лікарню.

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Артему Токареву в неділю, 11 квітня, зробили операцію. Він перебуває в медикаментозній комі в реанімації.

Тепер справою займаються правоохоронці.

Раніше Артем Токарєв неодноразово ставав переможцем і призером різних російських змагань.