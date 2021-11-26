100 тисяч гривень за перший ряд: промоутер оцінив шанси на реванш Усик – Джошуа у Києві

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, розповів сайту 24 каналу про шанси провести реванш з Ентоні Джошуа у Києві. Боксери повинні провести другий поєдинок на початку 2022 року й серед потенційних місць для бою розглядають НСК "Олімпійський".

Красюк: Моя мрія провести такий поєдинок в Україні

Красюк розповів, що місце проведення реваншу Усик – Джошуа буде залежати від того, де боксери зможуть заробити найбільший гонорар.

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"Оскільки Усик є моїм клієнтом, Джошуа є клієнтом Едді Хірна – наше завдання як промоутерів здобути найкращі умови для обох наших боксерів. Оскільки цей поєдинок буде відбуватися за паритетних умов, тобто 50 на 50 – кожна зі сторін має максимізувати прибуток.

У нас у контракті закладений принцип максимізації прибутку. Що це означає? Це означає, що той, хто запропонує найбільшу суму – має отримати позитивне рішення", – розповів Красюк.

Промоутер зазначив, що вирішальним для визначення місця бою будуть прибутки з продажу квитки.

Ми звичайно розглянемо НСК "Олімпійський" як альтернативу. Ми визначимо, скільки реально прибутку ми можемо отримати з продажу квитків, тому що в принципі решта прибутку буде більш-менш адекватною,

– сказав Красюк.

Він додав, що сторони розглянуть пропозицію з Близького Сходу, якщо така надійде. Промоутер згадав про бій Джошуа проти Енді Руїса в Саудівській Аравії. За поєдинок на Близькому Сході Джошуа заробив близько 80 мільйонів доларів.

Красюк запевнив, що його мрія – провести чемпіонський бій в Україні. Проте для цього потрібно виграти "конкуренцію" цифр.

Моя мрія, мрія братів Кличків, мрія Усика – провести такий поєдинок в Україні. Хто з промоутерів не хотів би провести такий поєдинок у себе на Батьківщині? Чи виграємо ми цю конкуренцію цифр – поки складно говорити. Лишень після конкретних розрахунків ми зможемо це з'ясувати,

– заявив гендиректор K2.

Ціна квитка на бій у Києві

Якщо бій таки відбудеться у Києві, то, за словами Красюка, ціна квитка повинна бути такою, щоб український глядач міг собі дозволити прийти на стадіон.

Однак промоутер звернув увагу на різницю між купівельною спроможністю українців і британців. Саме цей фактор, як стверджує Красюк, може бути визначальним у прийнятті рішення щодо місця проведення бою.

VIP-квиток, який складає значну частину доходу від продажу квитків, на стадіон "Тоттенхем Хотспур" коштував 2 000 фунтів стерлінгів. Це приблизно 75 тисяч гривень один квиток. Як правило це два квитки, тому що людина йде щонайменше ще з кимось. Тобто, йдеться про 150 тисяч гривень. Уявімо собі середній клас. Хто може дозволити собі це у Великій Британії і, хто може дозволити собі це в Україні?,

– сказав промоутер.

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Гендиректор K2 сумнівається, що у Києві знайдуться 2 тисячі людей, які дозволять собі витратити 150 тисяч гривень лишень на квитки. Водночас, на його думку, ці ж люди можуть витратити таку суму, якщо бій відбудеться у Великій Британії.

"Інша складова. Ті самі люди з точки зору чисто ментальної складової. Коли заможна людина їде на поєдинок Усик – Джошуа у Велику Британію, купує квиток за 2 тисячі фунтів стерлінгів, платить ще комісію і загалом виходить 5 тисяч фунтів за два квитки.

Вона купує авіаквиток, бронює готель, витрачає там кошти на проїзд і харчування. Загалом нехай така подорож коштуватиме 10 тисяч фунтів. Для заможної людини це допустимі гроші, але людина їде в подорож. Вона проводить там час. І ці гроші витрачає ніби, як на відпустку. На якусь подію, подорож, яка пов'язана з пригодами.

Ця ж людина, яка проживає біля НСК "Олімпійський". Прийти і витратити 5 тисяч фунтів на подію, яка в тебе під домом – чисто психологічно це спрацьовує інакше. Протилежно воно буде працювати з британцями. Для британців це буде подія, для британців це цікава історія – подорож і пригода поїхати в Україну на такий поєдинок. Але чи зможе в Україну приїхати 50 або 30 тисяч британців? Є питання", – зазначив Красюк.

. Середня вартість квитка на перший бій Усика з Джошуа у Великій Британії була 300 фунтів стерлінгів (приблизно 10 тисяч гривень).

Я перепрошую, але зараз найдорожчий квиток на Берінчика буде 5 тисяч гривень. Це перший ряд! Нехай знайдеться певна кількість людей, які дозволять собі заплатити 100 тисяч гривень за перший ряд на бій Усик – Джошуа. Але скільки їх буде?,

– питає промоутер.

"Я – не знаю. Ми такого ніколи не робили. І, можливо, я помиляюся. Але мені б дуже хотілося помилятися. Але, на жаль, платоспроможність середньостатичного українця та британця – різна. І, мабуть, вона відрізняється не на один нуль. А якщо ми говоримо про один нуль, то ми говоримо про безпосередній дохід самих боксерів", – заявив Красюк.

За його словами, остаточне рішення буде за боксерами.

Боксер має прийняти рішення: "Чи хочу я втратити частину прибутку". Наприклад, Джошуа: "Чому я маю битися в Україні, якщо я можу це зробити на "Вемблі" чи в Саудівській Аравії та отримати більше. Чому я маю їхати в Україну?" І немає аргументів довести йому, чому він має їхати в Україну. Тому це ринкові відносини. Це демократичний підхід, як встановити істину,

– резюмував гендиректор K2.

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