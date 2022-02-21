100 тисяч доларів, – Воробей розповів, за який матч отримав такі преміальні в Шахтарі

Нападник Андрій Воробей виступав за донецький Шахтар з 1997 до 2005 року. За цей час він встиг чимало виграти з командою. А також отримали значні призові за свої виступи.

Воробей розповів, що найбільша сума призових за один матч склала близько 100 тисяч доларів. Таку суму в Шахтарі він отримав за вихід команди у груповий етап Ліги чемпіонів.

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Однак не зміг пригадати, якого саме суперника тоді вдалося здолати у кваліфікації.

Зі Славією ми грали, то ми стільки не отримали. Але чи то ми Брюгге пройшли одного разу… "Насипали" за ці чотири матчі. Це були ті часи, коли шалені гроші були. Зараз такого немає. Тоді така ейфорія була,

– розповів Воробей.

Варто відзначити, що Воробей доклався до першого виходу Шахтаря в груповий етап Ліги чемпіонів. Це було в серпні 2000 року. Тоді в суперники потрапила чеська Славія, яка дещо неочікувано перемогла в першому матчі в Донецьку.

В Празі майже весь матч тримався рахунок 0:0, який був на користь Славії. Та на 90-й хвилині саме Воробей забив гол, який і перевів гру в овертайм. А вже в овертаймі він віддав пас на Ателькіна, який забив другий гол "гірників" в цьому матчі, який і приніс путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

Саме цей гол є найбільш пам'ятним для футболіста за його кар'єру.