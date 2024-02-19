Чудовий приклад для наслідування: легіонери збірної України підтримали родини полеглих фанатів

З початку російської агресії футбольні ультрас стали одними з перших, хто пішов захищати рідну країну від окупантів. На жаль, багато з них повернулися з бойових завдань на щиті.

Тому чимало українських родин втратили своїх чоловіків, синів, а діти загиблих уболівальників зможуть побачити батька лише на пам'ятних світлинах у фотоальбомі. Щоб підтримати рідних полеглих фанатів було створено благодійний фонд "Трибуна героїв".

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Гравці збірної підтримали сім'ї полеглих фанатів

До цієї важливої ініціативи долучилося чимало людей із футбольної спільноти, зокрема, українських гравців найвищого рівня. Деякі з них системно підтримують сім'ї загиблих на війні воїнів, які змінили фанатське екіпірування на мультикам і піксель.

Фонд повідомив, що 10 гравців збірної України, які наразі грають у закордонних чемпіонатах, долучилися до щомісячної підтримки 12 родин загиблих фанатів. До цього списку ввійшли: Олександр Зінченко, Артем Довбик, Сергій Кривцов, Роман Яремчук, Анатолій Трубін, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Руслан Маліновський та Ілля Забарний.

"Трибуна Героїв" подякувала футболістам за допомогу та підкреслила важливість прикладу, який збірники подають іншим.

"Дуже важливою частиною Футбольної родини є легіонери-збірники, які долучились до системної щомісячної підтримки "Трибуни Героїв" та родин загиблих фанатів. Зараз їх допомога – це щомісячні виплати 12 родинам. Ці футболісти збірної України стали прикладом для багатьох інших спортсменів. І ми віримо, що цьому прикладу наслідуватиме все більше українських футболістів.

Ми щиро вдячні нашим легіонерам за допомогу та підтримку, за те, що памʼятають тих, хто раніше вболівав на трибунах, а зараз віддав своє життя за Україну. Ми одна велика футбольна родина", – йдеться у заяві фонду.



Легіонери-збірники, які системно підтримують родини воїнів / Фото з інстаграму "Трибуни Героїв"