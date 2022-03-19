10 днів війни я там ховалась, – Блашко про руйнування росіянами лижної бази у Чернігові

Українська біатлоністка білоруського походження Дар'я Блашко прокоментувала руйнацію лижної бази в Чернігові внаслідок атак російських окупантів.

Чернігів став одним із міст України, де ведуться активні бойові дії. З моменту повномасштабного вторгнення Росії, яке триває вже 24-ту добу, було знищено низку інфраструктурних об'єктів.

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"Я тут жила до війни і 10 днів війни ховалась у підвалі разом із тренером та іншими людьми. Була остання надія, що базу не чіпатимуть… Це. Просто. Спортивна. База", – написала Блашко.



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Що відомо про лижну базу в Чернігові