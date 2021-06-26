З'явилася фінальна дата бою Усик – Джошуа

Олександр Усик нарешті дочекався поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Боксери зустрінуться восени 2021 року.

Дата бою Усика і Джошуа – 25 вересня

Британський промоутер Едді Хірн поділився подробицями організації бою Усика з Джошуа. Він оголосив, що бій відбудеться 25 вересеня.

До теми Чекаємо офіційно оголошення, – Усик про бій з Джошуа

Не хочу зараз говорити, що ми зробимо офіційну заяву протягом двох тижнів. Вам це все вже набридло. Дата бою Усика і Джошуа – 25 вересня,

– лаконічно сказав Хірн.

Деталі бою