Після 10-ти зіграних матчів у сезоні УПЛ-2023/2024 Верес йде на дні турнірної таблиці – передостаннє 15-те місце, набравши лише 6 очок. Рівняни зазнали вже 6-ї поразки у минулому турі першості у домашній грі проти львівського Руха.

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Повна довіра

Підопічні Сергія Лавриненка були розгромлені командою Віталія Пономарьова 2:5. Аж п'ять м'ячів влетіло у ворота рівненського клубу. Завдяки цій перемозі "жовто-чорні" підійнялись на 4-те місце, здобувши вже 19 пунктів.

Натомість ситуація Вереса залишається критичною.

Попри такі погані результати керівництво рівненського клубу вірить у можливості Лавриненка та не збирається робити кардинальних змін на тренерському містку.

Між керівництвом та наставником була особиста розмова, яка не вплинула на майбутнє Лавриненка у Вересі.

Цей 48-річний спеціаліст продовжить працювати на чолі першої команди рівнян. Наразі не йде мова про звільнення чи відставку.

Вже у наступному турі УПЛ Верес зіграє на виїзді проти Минаю.