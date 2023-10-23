Після 10-ти зіграних матчів у сезоні УПЛ-2023/2024 Верес йде на дні турнірної таблиці – передостаннє 15-те місце, набравши лише 6 очок. Рівняни зазнали вже 6-ї поразки у минулому турі першості у домашній грі проти львівського Руха.
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Повна довіра
Підопічні Сергія Лавриненка були розгромлені командою Віталія Пономарьова 2:5. Аж п'ять м'ячів влетіло у ворота рівненського клубу. Завдяки цій перемозі "жовто-чорні" підійнялись на 4-те місце, здобувши вже 19 пунктів.
Натомість ситуація Вереса залишається критичною.
Попри такі погані результати керівництво рівненського клубу вірить у можливості Лавриненка та не збирається робити кардинальних змін на тренерському містку.
Між керівництвом та наставником була особиста розмова, яка не вплинула на майбутнє Лавриненка у Вересі.
Цей 48-річний спеціаліст продовжить працювати на чолі першої команди рівнян. Наразі не йде мова про звільнення чи відставку.
Вже у наступному турі УПЛ Верес зіграє на виїзді проти Минаю.
- Нагадаємо, що Сергій Лавриненко очолив Верес після відходу із клубу Юрія Вірта.
- Від 15 червня 2023 року Лавриненко провів на чолі рівнян 12 поєдинків, у яких його підопічні здобули лише дві перемоги при 7-ми поразках. Ще три матчі закінчувались мировими.
- Його контракт із рівненським клубом розрахований до кінця червня 2026 року.
- До цього Лавриненко працював у кропивницькій Зірці та Інгульці із Петрового.