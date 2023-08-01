Беленюк розповів, коли Комітет з питань молоді і спорту розгляне звільнення Гутцайта

Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту розгляне проєкт постанови про звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту. Колишній фехтувальник зосередиться виключно на роботі у Національному олімпійському комітеті країни.

Депутат-борець Жан Беленюк розповів, що 3 серпня відбудеться засідання Комітету, під час якого буде розглянуто звільнення Вадима Марковича з посади міністра молоді та спорту.

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Гутцайт може попрощатись із керівною посадою

Вже сформовано попередній порядок денний на найближче засідання комітету. Олімпійський чемпіон звернувся до своїх підписників у себе в телеграм-каналі, де попросив проголосувати щодо другого пункту, де йде мова якраз про Гутцайта.

Цікаво, що більшість підписників Беленюка проголосували за звільнення Гутцайта з міністерства, а це вже 92%. Лише 3% були на стороні ще нинішнього міністра. П'ять відсотків висунули свій варіант.

Нагадаємо, що сам Гутцайт виявив бажання покинути цю керівну посаду, аби повністю зосередитись на роботі у НОК України. Відзначимо, що саме Беленюк був головним конкурентом Гутцайта у виборах нового президента НОК.

Про внесення до Верховної Ради проєкту постанови про відставку Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Вадим Гутцайт займає крісло міністра молоді та спорту з 4 березня 2020 року.

Також на цьому найближчому засіданні Комітету розглянуть ще чотири пункти, серед яких є дискваліфікація Ольги Харлан, яку вона отримала на останньому ЧС-2023 у Мілані. Ця тема викликала неабиякий розголос не лише в Україні, а й у світі.