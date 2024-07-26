Нашу країну на турнірі представлятимуть 140 спортсменів. Вони братимуть участь у 23 видах спорту.

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Зеленський про початок Олімпіади

Цю подію прокоментував Президент України Володимир Зеленський. У своїх соцмережах він опублікував мотиваційне відео та звернувся до представників нашої збірної.

"Сьогодні в Парижі розпочинаються літні Олімпійські ігри. Наші люди, наш прапор і наш гімн поряд з усіма, хто поважає життя, людські цінності, принципи олімпізму та чесні правила.

Ми пишаємося нашою командою – хлопцями й дівчатами, які, попри цю агресивну війну, змогли підготуватися до Олімпіади та показати дух усіх українців. У них наша воля до перемоги та український характер. Вболіваємо за Україну! Віримо в Україну!" – написав Зеленський.

Дивіться мотиваційне відео від Зеленського

Довідка. Всього в Іграх-2024 візьме участь майже 11 тисяч спортсменів, вони змагатимуться за 329 комплектів нагород.

Нагадаємо, що церемонія відкриття розпочнеться о 20:30. На сайті 24 Каналу можна буде стежити за трансляцією грандіозної події.