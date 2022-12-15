Ви забули, але війна в Україні триває, – звернення української боксерської спільноти до WBA

Українська боксерська асоціація звернулась до президента WBA. Спільнота невдоволена рішенням асоціації.

Українці звернулись конкретно до президента асоціації Джільберто Мендози. У спільноті незадоволені поверненням російських та білоруських боксерів до рейтингів організації.

Варте уваги Ганебне рішення WBA: боксерська асоціація повернула російських боксерів у рейтинги

Звернення спільноти

Українські боксери жорстко вирішила дорікнути президенту WBA. Дали порадити переглянути свої бачення та частіше слухати новини:

"Пане Мендоза, можливо Ви забули (чи не чули), але війна в Україні триває! У той час, коли WBA приймає ганебні для всього цивілізованого світу рішення щодо відновлення позицій боксерів країни-терориста в рейтингах та санкціонує проведення поєдинків за їх участі, наша держава кожного днч зазнає ракетних атак і потерпає від відвертого геноциду з боку Росії.

Читайте новини, пане президенте! Ви заявили, що спортсмени Росії та Білорусі не мають відношення до війни в Україні… То що ж тоді робить російська компанія "Світ боксу" серед партнерів цьогорічного конгресу WBA? Чи не її топові боксери Олександр Повєткін та Руслан Проводніков виправдовували війну в Україні? Чи не Проводніков заявляв, що готовий їхати в Україну воювати?", – обурена спільнота.

Також українська організація намагається нагади Мендозі про статус WBA та якості, які вони б мали сповідцувати:

Ганьба! Найстаріша боксерська організація світу, ігноруючи здоровий глузд із самого початку війни, підігрує країні-терористу! Країні, руки якої по плечі вимащені кров’ю тисяч українців! Ті, хто відкрито підтримує війну, не мають жодного права брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях до кінця свого життя. Спорт – це про чесність, про гідність, про принципи!,

– наголосила спільнота.

У зверненні, українські боксери навели приклади для WBA, як діють інші організації та закликати діяти зідно здорового глузду. Також спільнота задала Мендозі запитання, на які потребує конкретної відповіді:

"Декілька тижнів тому Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення не знімати санкції з російських та білоруських спортсменів, допоки війна в України триває. А на щорічному Всесвітньому конгресі WBC санкції були посилені та подовжені. Закликаємо Вас не ставати співучасником зла, адже на жаль практично всі російські та білоруські боксери мовчазно підтримують політику своїх диктаторів. Жоден з них не засудив дії Росії в Українію. Виправте цю помилку. Не толеруйте мовчання тих, хто хоче повернутися до світових рейтингів. Тому що життя людей – це найвища цінність, і мирне життя – бажання всіх на нашій планеті! Чи Ви не згодні з цим, пане Мендоза? Гроші – чи принципи?", – йдеться у зверненні.