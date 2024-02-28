Мбаппе сказав Макрону, чи є домовленість з Реалом

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Єлисейському палаці. Зустріч відбулася вчора, 27 лютого.

Під час вечері нападник обговорював питання свого майбутнього та можливого переходу до Реала. Мбаппе заявив своїм співрозмовникам, що ще не досяг угоди з мадридським клубом.

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Про що говорив Мбаппе з Макроном

Також відзначається, що емір Катару побажав йому успіху.

Президент Макрон же звернувся до 25-річного француза, зауваживши: "Ти знову втягнеш нас у неприємності", проте контекст цієї фрази залишається невідомим.

Зазначимо, що раніше була інформація, що Мбаппе підписав контракт з Реалом. Про це писало видання Marca. Вказано, що угода набере чинність 1 липня і буде розрахована на 5 років.

Також там додали, що переговори пройшли досить легко. Хоча існували певні розбіжності щодо іміджевих прав, але Реал все ж вдалося досягти угоди з гравцем.

Також сторони узгодили підписний бонус для гравця за перехід у вільний агент. У 2022 році вони домовлялись про суму у 130 мільйонів євро, але зараз розмір бонусу зменшено до 50 мільйонів.

Шарфи г гравцем на стадіоні Реала

Раніше повідомлялося, що француз вже повідомив керівництву ПСЖ про свої наміри не продовжувати контракт і покинути клуб улітку 2024 року.

Офіційно новий клуб футболіста буде оголошено пізніше. Проте шарфи з зображенням Мбаппе помітили у продажі на домашньому стадіоні Реала – "Сантьяго Бернабеу". Фрагмент з таким атрибутом потрапив на відео.