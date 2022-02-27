Зупиніть цих нелюдей, – Коноплянка звернувся до Європи після нападу Росії на Україну

Тисячі кілометрів розділяють Євгена Коноплянка та його сім'ю. Футболіст виступає у Польщі, а його родина живе в Україні, де після нападу Росії відбудеться війна.

Коноплянка: Війна розділила мене з моєю сім‘єю

Лівий вінгер Краковії прокоментував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Свою думку Євген Коноплянка написав на своїй сторінці в інстаграмі.

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Футболіст виклав світлину з родиною та додав український прапор. Зараз Коноплянка перебуває далеко від сім'ї, тому хвилюється за родину. Євген заявив, що завжди будував плани своєї родини з рідною країною, будував майбутнє без російських загарбників.

Півзахисник не може спокійно спостерігати за ситуацією, яка склалась в Україні.

Ніколи б не міг уявити, що найстрашніші думки стануть реальністю. Країна, у якій я народився і виріс, зробив перші кроки у футболі і створив сім‘ю, країна, герб якої майорить на футболці національної збірної, – опинилася в жорстокій, несправедливій і підступній війні з Росією. Серце кров‘ю обливається через те, що сьогоднішня війна розділила мене з моєю сім‘єю, снаряди літають над головами моїх дітей та дружини. Я завжди прагнув українського майбутнього для них і планував це майбутнє саме в Україні. В Україні без Росії!,

– написав Коноплянка.

"Підтримайте українську державу не словом, а ділом"

Гравець Краковії закликав увесь світ підтримати українську державу не словом, а ділом. Футболіст попросив Європу та США зупинити російські війська та Путіна.

Коноплянка пишається українською армією та народом, який віддає життя за цілісність рідної країни.

"Закликаю весь цивілізований світ підтримати українську державу не словом, а ділом! Зупиніть цих нелюдей! З нами правда, з нами Бог і непереможний український дух. Пишаюся нашими незламними воїнами, які ціною свого життя боронять нашу Україну, хоробрими жінками, волонтерами, підрозділами територіальної оборони та усіма, хто українець в серці та на ділі. Разом до перемоги над російським окупантом! Слава Україні!", – підсумував футболіст.



Євген Коноплянка з родиною / Фото з інстаграму футболіста

Кар'єра Коноплянки у Польщі

Євген Коноплянка у лютому 2022 року офіційно перейшов із Шахтаря у Краковію.

За нову команду зіграв два матчі, у яких не запам'ятався результативними діями.

Його угода з поляками розрахована до кінця червня 2022-го з можливим продовженням ще на один рік.

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