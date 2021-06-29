Футболіст збірної України забив "сухий лист" перед матчем зі Швецією: відео
29 червня 2021 , 21:25Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Зубкова
Півзахисник Ференцвароша і збірної України Олександр Зубков відзначився феноменальним ударом на тренуванні національної команди. Момент сталася під час вечірніх занять напередодні зустрічі плей-офф Євро-2020 проти команди Швеції.
На відео, яке видно, як йому вдалося забити гол зі зворотного боку воріт. Зубков зміг надати м'ячу кручення, завдяки якому круглий снаряд ефектно залетів у рамку. Цей удар називається "сухий лист".
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Відео голу Зубкова
Наступний матч збірної України
- Матч Україна – Швеція буде останнім в 1/8 фіналу Євро-2020. Гра відбудеться у вівторок, 29 червня, і розпочнеться о 22:00.
- Збірні України та Швеції були в одній групі на Євро-2012. Це був дебютний чемпіонат Європи для збірної України. І в першому матчі наша команда перемогла саме збірну Швеції. Дублем в цьому матчі відзначився Андрій Шевченко.
- Переможець матчу Швеція – Україна у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.