Зубков не зіграє за збірну України проти Північної Македонії: деталі травми

Вже у першому матчі на Євро-2020 збірна України зазнала кадрових втрат. У поєдинку проти Нідерландів травму отримав Олександр Зубков.

Деталі травми вінгера

Олександр Зубков точно не допоможе команді у матчі другого туру групи С проти Північної Македонії. Головний наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про деталі ушкодження.

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Після зустрічі гравець Ференцвароша пройшов медичне обстеження. МРТ показало розтягнення камбаловидного м'язу ноги. За словами Андрія Миколайовича, вінгер не зможе допомогти команді у наступній важливій грі. Раніше повідомлялось, що на відновлення футболіста піде близько 2-3 тижнів.

На 13-й хвилині Зубков в ігровому епізоді у боротьбі отримав травму. Замість нього вже на старті матчу вийшов Марлос, який був замінений по ходу другої 45-хвилинки.

Зубков вже пропустив вечірнє тренування, яке відбулось 15 червня. Цікаво, що півзахисник відновлюється у розташуванні української збірної. У таборі команди розраховують на Зубкова у наступних зустрічах. Звичайно, якщо українці вийдуть із групи.