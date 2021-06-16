Зубков не зіграє за збірну України проти Північної Македонії: деталі травми

Вже у першому матчі на Євро-2020 збірна України зазнала кадрових втрат. У поєдинку проти Нідерландів травму отримав Олександр Зубков.
Деталі травми вінгера
Олександр Зубков точно не допоможе команді у матчі другого туру групи С проти Північної Македонії. Головний наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про деталі ушкодження.
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Після зустрічі гравець Ференцвароша пройшов медичне обстеження. МРТ показало розтягнення камбаловидного м'язу ноги. За словами Андрія Миколайовича, вінгер не зможе допомогти команді у наступній важливій грі. Раніше повідомлялось, що на відновлення футболіста піде близько 2-3 тижнів.До слова. На 13-й хвилині Зубков в ігровому епізоді у боротьбі отримав травму. Замість нього вже на старті матчу вийшов Марлос, який був замінений по ходу другої 45-хвилинки.
Зубков вже пропустив вечірнє тренування, яке відбулось 15 червня. Цікаво, що півзахисник відновлюється у розташуванні української збірної. У таборі команди розраховують на Зубкова у наступних зустрічах. Звичайно, якщо українці вийдуть із групи.
- У груповому раунді підопічні Шевченка зіграють ще два матчі – проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).
- У футболці "синьо-жовтих" Зубков загалом відіграв 12 поєдинків, у яких відзначився одним голом. У сезоні-2020/2021 Олександр зіграв за угорський Ференцварош 34 матчі в усіх турнірах, у яких зробив 6 результативних ударів та віддав 3 асисти.