Зруйнував сім'ю заради повії, – дружина зіркового гравця ПСЖ звинуватила чоловіка у зраді

Сім'я футболіста ПСЖ Мауро Ікарді руйнується на очах фанатів французького клубу. Дружина публічно звинуватила гравця у зраді.

Футболіст зруйнував сім'ю

Дружина, яка водночас є агентом гравця, Ванда Нара публічно звинуватила чоловіка у зраді. Вона написала про це у сторіс в інстаграмі.

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Зірковий футболіст Мауро Ікарді зруйнував сім'ю. Ванда вже видалила усі спільні фото, які були в інстаграмі за останні декілька місяців, з чоловіком. Залишила жінка лише світлини з дітьми та матчів ПСЖ. Футболіст ж ніяк у соцмережах не відреагував на слова коханої. У його акауті досі є спільні світлини з дружиною.

Ти зруйнував сім'ю заради повії!,

– написала дружина.

Мауро Ікарді та Ванда Нара одружились весною 2014 року. Їх семирічний шлюб розпадається на очах фанатів. Пара виховує двох доньок та трьох синів від першого шлюбу Ванди.



Публічне звинувачення Ікарді / Скриншот із instagram.com/wanda_icardi