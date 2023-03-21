Для них Росія дорожче: Ломаченко та Тимощук очолили рейтинг найпопулярніших зрадників України

Двоє представників спорту стали найбільш популярними серед запитів на сайті-реєстрі держзрадників. Також до списку увійшла і співачка Ані Лорак.

З початку повномасштабної війни Росії проти України зірки спорту згуртувались навколо допомоги своїй Батьківщині. Більшість допомагає у гуманітарному та фінансовому напрямках, а хтось зі зброєю в руках пішов нищити ворога.

До теми Поки в Україні війна, Ломаченко в США фотографується з росіянином: новий скандал з боксером

Втім за останній рік чимало відомих особистостей підтримали агресію, відмежувались від допомоги України або просто чинили дії проти нашої держави. Таких людей вносили до "Реєстру ДержZрадників" на сайті "Чесно".

Ресурс опублікував статистику щодо найпопулярніших запитів у пошуку цього реєстру. Перші два місця зайняли як раз представники світу спорту.

Пропагандист московського патріархату

Перше місце посів боксер Василь Ломаченко. Спортсмен хизувався вступом до тероборони на початку повномасштабної війни. Втім після виїзду за кордон та поновлення кар'єри почав робити ганебні вчинки.

Свій інстаграм Василь перетворив на проросійський пропагандистський ресурс завдяки піару різних представників УПЦ МП. При цьому Ломаченко заблокував сторінку для українців і залишив відкритою для росіян, продовжуючи робити антиукраїнські пости.

Читайте також Хай СБУ з ним подружиться, – ведучий в ефірі розніс Ломаченка, який полюбляє росіян

Зрадник у Зеніті

Слідом за ним у рейтингу опинився зрадник України Анатолій Тимощук. Ексгравець національної збірної з 2017 року працює у Санкт-Петербурзі в тренерському штабі Зеніту.

Із початком повномасштабної війни Тимощук набрав води у рота і жодного разу не підтримав свою Батьківщину. При цьому Анатолій продовжував демонстративно радіти успіхам свого клубу наче нічого не відбувається в Україні.

Варто знати Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Анатолія Тимощука

При цьому ані Ломаченко, ані Тимощук жодного разу не називали Росію винною у геноциді українців. Щодо інших представників топ-5, то туди увійшли співачка Ані Лорак, діячка культури Тетяна Калиновська та музикант Ілля Смєтанін.