Українські спортсмени об'єднались навколо Батьківщини з початком повномасштабної війни. Втім, на жаль, з'являлись і персонажі, які зраджували Україну.

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Зрадив ЗСУ та рідну країну

Одним із таких став член збірної України з рукопашного бою Сергій Кузнєцов. Хлопець втік з чемпіонату Європи в Польщі, щоб потрапити в Росію, повідомляють російські ЗМІ.

У підсумку спортсмен похизувався тим, що отримав паспорт країни-терористки. Раніше Сергій розповідав, що служив у ЗСУ та бачив "звірства у теробороні".

Також хлопець жалівся, що не міг побачитися із родичами з Росії. У підсумку борець вирішив піти у професійний спорт, щоб втікти з армії та отримати змогу виїхати закордон.

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У підсумку Кузнєцов це і зробив, поїхавши у Польщу на чемпіонат Європи з рукопашного бою. А звідти вже колишні через Чехію дістався Москви, де зміг возз'єднатися із родичами.