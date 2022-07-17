Тимощук та Ордець не заслуговують називати себе українцями, – Зозуля

Український футболіст Роман Зозуля ще з 2014 року активно підтримує українську армії у війні проти росії. Він продовжує це робити й надалі, ще в більших масштабах.

Зозуля: Вони обрали свій шлях

Футболіст поділився думками про головних зрадників в українському футболі – Анатолія Тимощука та Івана Ордеця, які продовжують мовчати про війну в їхній рідній країні.

Читайте також Ми й дружили, бо я знав, що у нього всередині, – Зозуля про благородні вчинки Усика

Вони обрали свій шлях. Навіть не хочеться про них говорити. Думаю, що після нашої перемоги їм немає повернення в Україну. Вони не заслуговують називати себе українцями і носити український паспорт. Хай сидять там, де зараз. Їх тільки бог покарає, або вони всі помруть як російський народ,

– сказав Зозуля.

Що відомо про зрадників

На момент повномасштабного вторгнення росії в Україну Тимощук мешкав в рф Він є асистентом головного тренера санкт-петербурзького Зеніта. Ексгравець національної команди жодним чином не прокоментував російську агресію.

За своє мовчання він вже поплатився. Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу. Його позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України.

Щодо Ордеця, то він лише на 5-й місяць війни вирішив розірвати контракт з російським Динамо. На початку липня він перебрався до Німеччини.

Ордець виступатиме за Бохум на правах річної оренди. За більш ніж чотири місяці Ордець жодним чином не висловив свою позицію щодо повномасштабного вторгнення росії на територію України.