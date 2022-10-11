Зозуля розповів, на яке покарання заслуговує зрадник Тимощук

Колишній гравець національної команди Анатолій Тимощук продовжує мовчати про війну у його рідній країні. Він продовжує вдавати наче нічого не сталося.

Колишній форвард збірної України, волонтер Роман Зозуля висловився про Анатолія Тимощука. Він наголосив, що той навіть не заслуговує називатися українцем.

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Зозуля: Його тільки бог покарає

Я не знаю. Його тільки бог покарає. Так, як він зробив… Я не знаю. Я раніше з ним спілкувався, до війни. Коли ми були молоді і прийшли в збірну, то він нас дуже підтримував. Тоді він був класний капітан, класний чувак. Що трапилось? Не знаю. У таких людей треба забирати паспорт громадянина України. Він не заслуговує називатись українцем. Не знаю, чи можна так по закону, але треба. Щоб ніколи його нога не могла ступити на нашу територію,

– наголосив Роман.

Футболіст переконаний, що перемога України не за горами. На його думку, після цього зрадники заговорять по-іншому, однак ніхто їм вже не повірить.

"Таких багато, і у всіх треба забрати паспорти. Хай живуть там. Якщо їм там подобається, то хай живуть. Недовго їм залишилось. Недовго залишилось до нашої перемоги. А після нашої перемоги почнеться: "та я просто тихо", "а я не хотів", "а я допомагав", "а я 10 батальйонів одягнув, тільки я це робив не для піару, тихо", "а я зараз приїду, допоможіть". Ні, не прокатить", – додав Зозуля.

Що відомо про Романа Зозулю

Футболіст призупинив свою кар'єру на невизначений час. Він наголосив, що наразі йому не до змагань. Роман активно волонтерить та допомагає нашим військовим.

Він заснував благодійний фонд "Народна Армія".

Нещодавно Зозуля оголосив про збір коштів на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для української армії.

Тимощук є асистентом головного тренера Зеніту, він і далі продовжує заробляти криваві кошти у країні, яка атакує його батьківщину.