Зозуля знайшов в Іспанії нову команду: у якому дивізіоні гратиме український волонтер
Джерело:сайт Райо Махадаонда
Український форвард Роман Зозуля продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Досвідчений футболіст захищатиме кольори іспанського Райо Махадаонда.
Іспанський клуб Райо Махадаонда на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з українським форвардом Романом Зозулею. Угода буде діяти до завершення сезону 2022/23.
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Українець поповнив іспанський клуб на правах вільного агента. Керівництво Райо Махадаонда розраховує на міжнародний досвід Зозулі, який має підсилити атакувальну ланку команди.
Що відомо про новий клуб Зозулі
- Райо Махадаонда був заснований у 1976 році.
- Клуб представляє місто Махадаонда, який є містом-супутником Мадрида.
- Райо Махадаонда виступає у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії.
- Після 15 турів команда посідає 17-те місце та 20 клубів у чемпіонаті.
Кар'єра Зозулі в Іспанії
Роман Зозуля переїхав до іспанського чемпіонату в 2016 році. Спочатку Роман підписав контракт із командою Ла Ліги Бетісом, за яку зіграв 6 матчів. З 2017 по 2021 роки Зозуля виступав за Альбасете. У складі "Альби" Роман відіграв 142 матчі, забив 26 голів, віддав 11 результативних передач. Останньою іспанською командою форварда була Фуенлабрада, за яку Зозуля зіграв 37 матчів, забив 3 голи і віддав 3 асисти.Ще з 2014 року Зозуля почав поєднувати футбольну кар'єру з волонтерством. Роман допомагає українській армії. Форвард займається закупівлею позашляховиків, інших необхідних речей для наших бійців та організував благодійний фонд "Народна армія", куди долучаються чимало українських зірок футболу.