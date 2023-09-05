З початку повномасштабного вторгнення Роман зібрав навколо себе ще більше людей та систематично продовжує волонтерську діяльність. Наразі український футболіст зосередився саме на цьому.

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Не час для відпочинку

Ексгравець збірної України у своїх соцмережах відзвітував про нову допомогу від свого фонду "Народна армія". Зозуля повідомив про придбання для українських військових трьох автомобілів швидкої допомоги, які дуже потрібні героїчним захисникам та захисницям на фронті.

"Кілька місяців тому до мене звернувся фонд Родини Собуцьких з проханням знайти та придбати три швидкі на передову. Мій благодійний фонд "Народна Армія" та українська громада в Іспанії одразу включилися в роботу. Ми знайшли машини, а фонд Родини Собуцьких доукомплектував їх сучасним обладнанням і доставив до медичних служб військових частин ССО та ДШВ, які виконують завдання в зоні бойових дій.

До цього проєкту було залучено чимало людей, в тому числі з інших країн і мене тішить, що навіть через півтора року від початку повномасштабної війни звичайні люди не втомлюються допомагати. Окрема подяка Євгену Левченку та Сергію Шимку за регулярну підтримку. Розслаблятися та відпочивати будемо вже після перемоги, а поки продовжуємо генерувати весь наш ресурс і шукати можливості для підтримки наших захисників", – написав Зозуля.



Автомобілі швидкої допомоги від фонду Зозулі / інстаграм футболіста

Довідка. Роман Зозуля офіційно не оголошував про закінчення кар'єри, але з 1 липня перебуває без команди та заявляв, що йому зараз не до футболу.