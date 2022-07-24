Зозуля розповів, хто з українських спортсменів найбільше пожертвував на армію

Роман Зозуля не лише футболіст за покликанням, а й великий волонтер та співзасновник благодійного фонду "Народна армія". Колишній гравець збірної України розповів, хто робив найбільш грошові внески у його фонд.

Зозуля: На мій фонд найбільший донат був від "S1mple"

32-річний нападник, який з 2016 року виступає в Іспанії, назвав імені трьох українських спортсменів, які найбільше витягнули з власної кишені на рахунку благодійного фонду, який допомагає нашим бійцям. Роман Зозуля виділив двох гравців збірної України – Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

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Однак найбільші пожертви у фонд зробив найкращий гравець у Counter-Strike Олександр Костилєв на прізвисько "S1mple".

На старті ми скидалися, і Зінченко одразу дав 25 тисяч фунтів, Миколенко ще. Усі хлопці скидаються. Я їх одразу додав до групи, де сказав, щоб кожен відзначив, скільки може зараз скинути грошей. Хтось одразу давав 15 тисяч, хтось – 30 тисяч, хтось – 20 тисяч євро. На мій фонд найбільший донат був від "S1mple". Знаєте – найкращий гравець у СS, Олександр Костилєв. Він одразу дав 1 мільйон гривень і 15 тисяч доларів. І це лише у перші дні війни,

– розповів Зозуля.

Відзначимо, що Роман Зозуля волонтерить на потреби української армії ще з року, коли на Донбасі почались бойові дії. Футболіст допомагає не лише фінансово, а й закупляє транспорт та інші військові приладдя.

Українські футболісти, які виступають за кордоном після 24 лютого створили фонд, де фінансово допомагають Україні у війні проти росії. За словами Руслана Маліновського, ініціатором такої ідеї став колишній тренер Динамо Сергій Ребров.