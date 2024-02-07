"Багато що можна покращувати": тренер збірної України – про 7 місце в міксті на чемпіонаті світу

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц прокоментував виступ підопічних у змішаній естафеті на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовті" посіли 7 місце.

У чеському Нове-Мєсто чемпіонат світу 2024 з біатлону стартував змішаною естафетою. Збірна України, кольори якої захищали Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Ірина Петренко, уникла штрафних кіл у гонці, однак все одно дісталася фінішу лише сьомою.

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Зоц про виступ у змішаній естафеті на чемпіонаті світу

Утім, головний тренер жіночої команди Микола Зоц залишився задоволений виступом своїх підопічних. За його словами, межі досконалості немає, однак четвірку за 5-бальною системою українці заслужили.

"Перед стартом стараємось зайве відганяти в сторону, думаємо тільки про професійні моменти по самій гонці, прокручуємо їх в голові, передаємо настанови спортсменам.

Стосовно результату, на сьогоднішній день, якщо говорити про результат на фініші – тверду четвірочку я б поставив. Але, як завжди в біатлоні, багато чого ще можна покращувати", – сказав Зоц.

Чемпіонат світу в Нове-Мєсто продовжиться 9 лютого жіночим спринтом. Старт гонки запланований на 18:20.