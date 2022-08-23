Син Суркіса несподівано виплив у заявці Зорі на новий сезон УПЛ

Стартував новий сезон УПЛ-2022/2023. 23 серпня свій домашній матч проведе луганська Зоря, яка зіграє проти полтавської Ворскли.

Цікавий поворот подій

Напередодні поєдинку у заявці луганського клубу з'явилась несподіванка. 16-річний голкіпер В'ячеслав Суркіс був помічений у списку зареєстрованих гравців Зорі на сезон-2022/2023.

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Про трансфер чи оренду сина колишнього президента УАФ та віцепрезидента УЄФА Григорія Суркіса ніхто не повідомляв. Тому наразі невідомо, на яких правах воротар Динамо перейшов у клуб із Луганська.

Молодий футболіст внесений в заявку команди на УПЛ за списком "Б".



В'ячеслав Суркіс опинився у заявці Зорі / Скриншот із УПЛ

Матч першого туру УПЛ Зоря – Ворскла розпочнеться о 15:00.

Цікаво, що це протистояння буде дуже принциповим для головного тренера Ворскли Віктора Скрипника. Все через те, що наставник раніше очолював Зорю.