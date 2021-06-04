Трансфер у майже 1 мільйон євро: Зоря зацікавилась лідером Олександрії

Луганська Зоря активно шукає підсилення перед підготовкою до наступного сезону. Бронзовий призер УПЛ хоче підписати Кирила Ковальця.

Підсилення бронзових призерів УПЛ

Луганська Зоря спробує переманити у свою команду лідера Олександрії. У запрошенні хавбека зацікавлений сам головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

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Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість 27-річного гравця у 800 тисяч євро. Такий цінник на футболіста повісила Олександрія. Взимку Ковальцем цікавився Дніпро-1. Схоже, що така сума відлякала керівництво дніпрян, які пропонували лише 500 тисяч євро.

Директор Олександрії Дмитро Кітаєв розповідав, що клуб вів перемовини щодо трансферу Ковальця з іноземними клубами. Але через ряд причин вони були призупинені.