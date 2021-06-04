Підсилення бронзових призерів УПЛ
Луганська Зоря спробує переманити у свою команду лідера Олександрії. У запрошенні хавбека зацікавлений сам головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.
Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість 27-річного гравця у 800 тисяч євро. Такий цінник на футболіста повісила Олександрія. Взимку Ковальцем цікавився Дніпро-1. Схоже, що така сума відлякала керівництво дніпрян, які пропонували лише 500 тисяч євро.
Директор Олександрії Дмитро Кітаєв розповідав, що клуб вів перемовини щодо трансферу Ковальця з іноземними клубами. Але через ряд причин вони були призупинені.
- Контракт Ковальця із Олександрією розрахований до кінця червня 2022 року.
- У цьому сезоні Кирило провів на футбольному полі 21 матч в усіх турнірах, у яких забив лише один гол та віддав 6 асистів.