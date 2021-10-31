Зоря яскраво розгромила Металіст 1925 у матчі 7 голами: відео

Зоря 31 жовтня зіграла на виїзді у Харкові з Металістом 1925 у рамках 13 туру УПЛ. Луганський клуб зміцнив своє місце в трійці лідерів таблиці УПЛ.

Металіст 1925 – Зоря 1:6

Голи: Ременюк, 6 – Сайядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу 77, Алібеков, 90+2

Вилучення: Шершень, 66 (Металіст 1925)

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Вже на початку матчу господарі створили багато небезпечних моментів біля воріт суперників. Ременюк відкрив рахунок на 6-й хвилині, перекинувши мяч через голкіпера Зорі, який вийшов далеко від воріт – 1:0.

Та на 9-й хвилині рахунок вдалося зрівняти. Автором другого голу став Сайядманеш. У штрафному майданчику харків'ян нападник Зорі вступив у боротьбу із захисником, відібравши м'яч він зіграв у стінку із Олександром Гладким, після чого успішно пробив у сітку воріт.

Гості матчу почали більше проявляти ініціативу і на 38-й хвилині Гладкий вивів Зорю вперед. Нападник луганської команди Шахаб у правому фланзі зробив передачу в центр штрафного майданчика. Аллах'яр пропустив м'яч Гладкому, і той завдав удару по воротах Металіста 1925.

Відео найкращих моментів першого тайму

На 55-тій хвилині вийшла чудова комбінація у гравців Зорі. Аллах'яр передав м'яч Гладкому поблизу штрафного майданчика суперників. Опинившись у штрафному майданчику, Аллах'яр отримав м'яч у відповідь та пробив по воротах.

Відео голу Аллах'яра

На 66 хвилині господарі стадіону залишилися у меншості. Гравця Металіста 1925 вилучили з поля за фол проти Гладкого.

Відео вилучення

Ременюк на 71-й першій хвилині зробив передачу Гладкому в центрі штрафного майданчика, після чого той вдарив по воротах та успішно забив черговий гол Зорі.

Відео голу Гладкого

На цьому Зоря не зупинилася. Луганський клуб завдяки голам Овусу та Алібекова, у компенсований арбітром до поєдинку часу, збільшив перевагу на табло.