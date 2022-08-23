Помстились за тренера: Зоря впевнено здолала Ворсклу Віктора Скрипника – відео голів

Луганський клуб не мав особливих проблем із Ворсклою у стартовому матчі УПЛ. Дубль на свій рахунок записав Денис Безбородько.

Зоря – Ворскла 3:1

Голи: Назарина, 7 (пен.), Безбородько, 30, 53 – Олійник, 73 (пен.)

Чемпіонат України 2022/2023 нарешті стартував. Попри війну клуби змогли найти змогу вийти на дистанцію. У першому матчі сезону Шахтар та Металіст 1925 розписали нульову нічию.

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Центральною зустріччю стала битва в Ужгороді, де Зоря "приймала" Ворсклу, пише 24 канал. Поєдинок був принциповим для обидвох команд, адже цього літа тренер Віктор Скрипник несподівано пішов з луганського клубу і очолив полтавський.

Фаворитом була Ворскла, однак поєдинок здивував прихильників обох команд. З перших хвилин луганці почали домінувати і реалізовувати свої моменти.

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Вже на 7 хвилині "господарі" відкрили рахунок, Назарина реалізував пенальті. А в середині першого тайму Безбородько подвоїв рахунок після реалізації виходу один на один.

Гол Назарини з пенальті:

Як Безбородько подвоїв рахунок:

Той же Денис і зробив рахунок розгромним, реалізувавши момент після пасу від Кабаєва. Ворскла ж спромоглась лише на один гол, який на 73 хвилині забив Денис Олійник з пенальті.

Відео другого голу Дениса Безбородька:

Олійник забиває з пенальті:

Зоря впевнено переграє суперника по боротьбі за єврокубки і очолює поточну турнірну таблицю. Вже на вихідних підопічні Патріка ван Леувена зіграють проти Львова, а Ворсклі доведеться битися з Вересом.

До речі, на матчі Зоря – Ворскла виникла скандальна ситуація із трансляцією поєдинку. Луганський клуб не допустив на арену офіційного транслятора УПЛ Setanta Sports, а гра була показана в ютубі та на каналі "2+2".