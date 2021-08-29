В цьому сезоні краще на полі виглядає Ворскла. В чемпіонаті полтавчани поки без поразок – три перемоги та дві нічиї.

Натомість Зоря вже двічі програла – Олександрії та Динамо. При цьому в домашньому матчі. В Запоріжжі команда неочікувано зіграла внічию і проти Минаю. Натомість двічі перемогла Зоря на виїзді – Інгулець та Маріуполь.

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Окрім того, Зоря двічі програла у кваліфікації Ліги Європи. І не змогла пробитися до групового етапу ЛЄ. Натомість виступить у групі Ліги конференцій. В кваліфікації цього турніру виступала і Ворскла, але не змогла обіграти фінський КуПС.

У випадку перемоги Ворскла буде у топ-3 турнірної таблиці. Зоря ж може розраховувати на сьоме місце.

Матч Зоря – Ворскла розпочнеться о 19:30.

Онлайн-трансляція матчу Зоря – Ворскла