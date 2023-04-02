Зоря вмикається у боротьбу за чемпіонство: луганці розгромили кризовий Рух – відеоогляд матчу

Підопічні Патріка ван Леувена впевнено переграли гостей зі Львова. Успіх дозволив "чорно-білим" наблизитись до Шахтаря та Дніпра-1.

Зоря – Рух 3:0

Голи: Булеца, 18 (пен), Русин, 64, Погорілий, 86.

В УПЛ добіг закінчення 19 тур. В одному з останніх поєдинків вікенду Зоря протистояла аутсайдеру турнірної таблиці Руху, пише 24 канал.

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Цього року луганці виглядають прекрасно, вигравши всі три матчі УПЛ, в тому числі і у Динамо. У грі з Рухом номінальні господарі взялись за справу зі старту і вийшли вперед вже у середині першого тайму.

Розгром від Зорі

Слюбик у своєму майданчику збив Дришлюка і суддя призначив пенальті. Його впевнено реалізував Булеца. Рух мав кілька моментів, щоб відновити паритет до перерви, однак м'яч все летів повз ворота.

Натомість Зоря свою перевагу розвинула у середині другого тайму. Вантух навісом знайшов вільного Русина у чужому майданчику і форвард головою пробив Паньківа.

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Добив львів'ян Погорілий, який вийшов на заміну. Владислав відгукнувся на простріл Снурніцина та довів рахунок до розгромного. Із моментів Руха після перерви можна згадати хіба що вистріл Климчука в поперечину.

З надіями на чемпіонство

Зоря здобуває четверту поспіль перемогу і закріплюється на третій сходинці, скорочуючи відстань від лідерів. Дніпро-1 попереду у двох балах, Шахтар – у трьох, але при цьому луганці зіграли на матч більше.

А ось на Рух очікує складна боротьба за виживання. Підопічні Пономарьова застрягли в зоні вильоту на 15 позиції, але у них ще є гра в запасі проти Інгульця. При цьому до рятівного 12 місця всього один бал.

Відеоогляд матчу Зоря – Рух: