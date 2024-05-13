Розійшлися мирно: Зоря та Верес не визначили сильнішого у матчі

У понеділок, 13 травня, закінчились матчі 28-го туру УПЛ. В останньому поєдинку зустрілися Зоря та Верес.

Зоря – Верес – 1:1

Голи: Яцик, 6 – Вантух, 60 (автогол)

У заключному матчу 28-го туру Зоря вдома приймала Верес. Команда з Рівного мала шанс покращити своє становище в турнірній таблиці УПЛ, щоб відрватись від зони матчів на виліт, пише 24 канал.

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Нічия не допомогла Вересу піднятися вище

Вже з перших хвилин матчу Зоря активно атакувала свого суперника. На 6-й хвилині Олександр Яцик відзначився забитим м'ячем.

Протягом усього матчу команди активно тиснули один на одного, створюючи небезпечні моменти. І Зоря, і Верес не могли реалізувати атаки. Також обидві команди кілька разів заробляли штрафні, однак так само не змогли їх реалізувати.

На 60-й хвилині Верес пішов у небезпечну атаку проти Зорі. Вантух у боротьбі із Шасталом зрізав м'яч у власні ворота, зрівнявши рахунок матчу.

Зоря і Верес залишились на тих само місцях у турнірній таблиці. Луганська команда на 8 позиції, а рівненська – на 14.

Наступний, 29-й тур, чемпіонату України стартує 19 травня.