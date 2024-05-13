Заря – Верес – 1:1

Голы: Яцик, 6 – Вантух, 60 (автогол)

В заключительном матча 28-го тура Заря дома принимала Верес. Команда из Ровно имела шанс улучшить свое положение в турнирной таблице УПЛ, чтобы оторваться от зоны матчей на вылет, пишет 24 канал.

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Ничья не помогла Вересу подняться выше

Уже с первых минут матча Заря активно атаковала своего соперника. На 6-й минуте Александр Яцык отметился забитым мячом.

На протяжении всего матча команды активно давили друг на друга, создавая опасные моменты. И Заря, и Верес не могли реализовать атаки. Также обе команды несколько раз зарабатывали штрафные, однако так же не смогли их реализовать.

На 60-й минуте Верес пошел в опасную атаку против Зари. Вантух в борьбе с Шасталом срезал мяч в собственные ворота, сравняв счет матча.

Заря и Верес остались на тех же местах в турнирной таблице. Луганская команда на 8 позиции, а ровенская – на 14.

Следующий, 29-й тур, чемпионата Украины стартует 19 мая.