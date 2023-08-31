Зняв павутину з воріт: Алефіренко гарматним ударом забив гол у ворота Славії в матчі Ліги Європи

Футболісти луганської Зорі зуміли першими відзначитися у матчі-відповіді Ліги Європи зі Славією. Результативний удар на свій рахунок записав форвард Даниїл Алефіренко.

В дебюті матчу Славія краще контролювала м'яч та створювала більше гостроти біля воріт Турбаєвського. Проте першими відзначилися номінальні господарі, повідомляє 24 Канал.

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На 32-й хвилині поєдинку нападник "мужиків" Даниїл Алефіренко взяв гру на себе та пробив з-за меж штрафного майданчика. М'яч влетів під праву стійку, збентеживши голкіпера Славії.

Відео голу Алефіренка

Після голу Алефіренка загальний рахунок у протистоянні став 2:1 на користь Славії. Підопічним Бартуловичам необхідно забиватьи ще два голи, щоб напряму потрапити до групового раунду Ліги Європи. Нагадаємо, що в першому матчі луганці поступилися 0:2 чеській команді.

До речі, цей гол став дебютним для Алефіренка у єврокубках.