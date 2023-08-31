Зоря – Славія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

Луганська Зоря у четвер, 31 серпня, зіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Суперником буде чеська Славія. Онлайн-трансляція матчу Зоря – Славія доступна на сайті 24 Каналу.

Зоря точно гарантувала собі участь в груповому етапі єврокубків в цьому сезоні. Але лише після матчу проти Славії визначиться де саме – в Лізі Європи чи Лізі конференцій.

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Першу гру українська команда програла з рахунком 2:0. Тож лише перемога з різницею у три голи в основний час гарантує команді вихід до групи Ліги Європи. Перемога з різницю у два голи переведе гру в овертайм. А перемога з різницею в один гол, нічия або поразка означатиме, що Зоря поступилася за сумою двох матчів, тож продовжить виступ вже в Лізі конференцій.

Матч Зоря – Славія відбудеться у польському місті Люблін. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Зоря – Славія доступна на ютуб-каналі FootballHub. Коментатор матчу – Олександр Мельниченко. На сайті 24 Каналу буде доступна онлайн-трансляція матчу Зоря – Славія.

Зоря – Славія онлайн