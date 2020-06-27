Домашні матчі донецького "Шахтаря" учемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Зоря" покаже саме "Футбол 2",пише 24 канал. До теми Шахтар – Зоря: прогноз букмекерів на матч УПЛ Початок трансляції поєдинку "Шахтар" – "Зоря" о 19:25. Сам матч розпочнеться о 19:30, Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Зоря" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1","Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport. Перед початком матчу о 18:55 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.