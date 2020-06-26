У суботу, 27 червня, "Шахтар" прийме "Зорю" у рамках 28 туру УПЛ. "Гірники" вийдуть на гру у статусі чемпіона України. Якщо у донеччан немає турнірної мотивації, то "Зорі" вкрай важливо перемагати. Прогноз на гру – читайте у матеріалі Спорт 24.

Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів

"Шахтар" у попередньому турі переміг "Олександрію" і за 5 турів до завершення чемпіонату став чемпіоном, пише 24 канал. Тепер "гірники" можуть експериментувати зі складом та готуватися до Ліги Європи.

Натомість "Зоря" не втрачає надії посісти другу сходинку, на якій "Динамо". Луганці програють три очки. Також "Зорю" підтискає "Десна", яка програє луганцям ті ж таки 3 бали.

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Прогноз Favbet

Попри відсутність мотивації "Шахтар" очевидний фаворит протистояння. На перемогу "гірників" фахівці пропонують коефіцієнт 2,31. Що цікаво, "Зоря" є однією з двох команд, які перемагали "Шахтар" у цьому сезоні.

Перемогу донеччан букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,76. Якщо протистояння завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,90.

Прогноз Pari Match

У протистояннях "Шахтаря" і "Зорі" зазвичай багато забитих голів. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе і ТБ 2.5 – 3,40. Якщо ж відповідного результату досягне "Зоря" – коефіцієнт 3,90.

Букмекери пропонують високий коефіцієнт 2,65 на те, що донеччани не програють і ТБ 2.5. Остання домашня поразка "Шахтаря" від "Зорі" датована ще 15 травня 2016 року.

На те, що "Зоря" не програє поєдинок і ТБ 2.5, експерти пропонують коефіцієнт 2,95.

Матч "Шахтар" – "Зоря" відбудеться 27 червня. Початок гри о 19:30.