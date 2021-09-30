Зоря безславно програла Ромі у Лізі конференцій: відео

У четвер, 30 вересня, відбувся поєдинок групи С Ліги конференцій, в якому луганська Зоря приймала римську Рому. Матч в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" завершився розгромною перемогою гостей з Італії.

Зоря – Рома 0:3

Голи: Ель-Шаараві, 7, Смоллінг, 66, Ебрахам, 68

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Команда Віктора Скрипника невдало розпочала груповий турнір єврокубкового турніру, на виїзді поступившись норвезькому Буде/Глімту з рахунком 1:3. Перед протистоянням з "вовками" луганчани в рамах чергового туру національного чемпіонату розгромили Дніпро-1 з рахунком 4:0, забивши три голи в кінцівці зустрічі.

Команда Жозе Моуріньо в минулий уїк-енд в римському дербі програла Лаціо – 2:3. У першому турі групового турніру Ліги конференцій римляни на своєму полі розбили софійський ЦСКА з рахунком 5:1.

Вже на старті матчу італійці шокували господарей поля. Дарбо розрізною передачею вивів один на один з Мацапурою Ель-Шаараві, який обіграв голкіпера і відправив м'яч у порожні ворота.

Відео голу Ель-Шаараві

На 29-й хвилині втрата луганчан ледь не завершилася неприємностями. Шомуродов бив з правого кута штрафного, і Мацапура ногою відбив м'яч.

У другій частині матчу після невдалих дій Фаворова вчасно вийшов Мацапура, випередивши Ель-Шаараві. За мить свій перший момент у матчі показала Зоря – після передачі Кочергіна Сайядманеш прострілив з правого кута штрафного, але Кабан і Булеца не встигли до м'яча.

На 64-й хвилині Абрахам справа увірвався в штрафну Зорі і влучив у ближню штангу. Все ж Рома подвоїла свою перевагу, коли з кутового Цвек не зміг вибити м'яч, і Смоллінг головою завдав влучного удару.

Відео голу Смоллінга

А ще через дві хвилини рахунок у матчі став розгромним. Ебрахам підкараулив відскок в центрі штрафного Зорі і не залишив шансів Мацапурі, пробивши точно в кут.

Відео голу Ебрахама