Зоря безславно програла Ромі у Лізі конференцій: відео
Джерело:24 канал
У четвер, 30 вересня, відбувся поєдинок групи С Ліги конференцій, в якому луганська Зоря приймала римську Рому. Матч в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" завершився розгромною перемогою гостей з Італії.
Зоря – Рома 0:3
Голи: Ель-Шаараві, 7, Смоллінг, 66, Ебрахам, 68
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- Команда Віктора Скрипника невдало розпочала груповий турнір єврокубкового турніру, на виїзді поступившись норвезькому Буде/Глімту з рахунком 1:3. Перед протистоянням з "вовками" луганчани в рамах чергового туру національного чемпіонату розгромили Дніпро-1 з рахунком 4:0, забивши три голи в кінцівці зустрічі.
- Команда Жозе Моуріньо в минулий уїк-енд в римському дербі програла Лаціо – 2:3. У першому турі групового турніру Ліги конференцій римляни на своєму полі розбили софійський ЦСКА з рахунком 5:1.
Вже на старті матчу італійці шокували господарей поля. Дарбо розрізною передачею вивів один на один з Мацапурою Ель-Шаараві, який обіграв голкіпера і відправив м'яч у порожні ворота.
Відео голу Ель-Шаараві
На 29-й хвилині втрата луганчан ледь не завершилася неприємностями. Шомуродов бив з правого кута штрафного, і Мацапура ногою відбив м'яч.
У другій частині матчу після невдалих дій Фаворова вчасно вийшов Мацапура, випередивши Ель-Шаараві. За мить свій перший момент у матчі показала Зоря – після передачі Кочергіна Сайядманеш прострілив з правого кута штрафного, але Кабан і Булеца не встигли до м'яча.
На 64-й хвилині Абрахам справа увірвався в штрафну Зорі і влучив у ближню штангу. Все ж Рома подвоїла свою перевагу, коли з кутового Цвек не зміг вибити м'яч, і Смоллінг головою завдав влучного удару.
Відео голу Смоллінга
А ще через дві хвилини рахунок у матчі став розгромним. Ебрахам підкараулив відскок в центрі штрафного Зорі і не залишив шансів Мацапурі, пробивши точно в кут.
Відео голу Ебрахама
- Як підсумок, Зоря програла і в другому матчі групового етапу Ліги конференцій, опустившись на останнє місце в групі С. Наступний матч луганчани зіграють проти ЦСКА з Софії 21 жовтня.