Зоря підписала двох вихованців Динамо та нападника збірної Панами перед рестартом УПЛ

Луганський клуб серйозно налаштований кинути виклик нашим грандам навесні. У перший день весни підопічні ван Леувена суттєво посилили захист та атаку.

Вже у п'ятницю, 3 березня, в УПЛ стартує друге коло сезону. Клуби використовують останню можливість підсилити склади та провернути трансфери.

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Активною на трансферному ринку є луганська Зоря. Тільки 1 березня команда ван Леувена посилилась трьома гравцями. Футболістами Зорі стали Павло Полегенько, Микита Бурда та Едуардо Герреро.

Перші двоє є захисниками. Полегенько – вихованець Динамо, який не зіграв за киян жодного поєдинку. Павло виступав за Говерлу, Зірку, Маріуполь, Десну, Інгулець та Львів. Також на його рахунку два матчі за молодіжну збірну України.

Микита Бурда є більш відомим виконавцем. Він теж випускник академії Динамо. У дорослій команді киян центрбек грав з 2015 року. Разом з Динамо він двічі ставав чемпіоном України та перемагав у Кубку. За національну команду України Микита зіграв сім матчів.

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У свою чергу Герреро підсилив напад Зорі, адже грає на позиції центрфорварда. 23-річний панамець перебрався в УПЛ з єрусалімського Бейтару, а раніше виступав ще в трьох ізраїльських клубах. За збірну Панами Едуардо зіграв п'ять матчів.

Нагадаємо, що після першого кола Зоря посідає четверту сходинку в УПЛ, відстаючи від третього Динамо на два бали. У першому весняному матчі підопічні ван Леувена будуть протистояти Ворсклі.