Зоря офіційно підписала ексфутболіста Шахтаря, який раніше виступав у Росії
14 січня 2022 , 19:20Читать новость на русском
Джерело:ФК Зоря
Луганська Зоря підписала 27-річного українського правого захисника грецького АЕК Олега Данченка. З гравцем укладено контракт оренди з правом викупу на півтора роки.
Таким чином, 27-річний Данченко повернувся в український футбол після 3-річної паузи.
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Російське турне: коротко про кар'єру Данченка
- Данченко – вихованець запорізького Металурга. Професіональну кар'єру розпочав у хмельницькому Динамо. Далі були Чорноморець, Шахтар і вояж у Росію (Анжи, Єнісей, Рубін, Уфа).
- У січні 2021 року за 1 млн євро перебрався в АЕК, де не зміг себе зарекомендувати, зігравши всього 11 матчів у сезоні 2020/21. У поточній кампанії він лише один раз потрапив у заявку першої команди, але не зіграв жодної хвилини і був переведений у дубль.
- Контракт Данченка з АЕКом діє до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює українця в 1,2 млн євро.