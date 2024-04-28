Боротьба "пивоварів" за місце в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Зоря – Оболонь

У неділю, 28 квітня, продовжаться матчі в межах 26-го туру УПЛ. В одному з таких поєдинків зустрінуться Зоря та Оболонь.

На футбольному стадіоні "Арена Лівий Берег" зійдуться команди, які ведуть активну боротьбу, щоб відірватись від зони вильоту. Стартовий свисток пролунає о 13:00, пише 24 канал.

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Шанс для Оболоні відірватись від плей-оф на виліт

Наразі "пивовари" посідають 13 позицію в турнірній таблиці УПЛ і перебувають в зоні плей-оф на виліт. Команда має 21 бал і відстає від Олександрії на 4 очки. У минулому матчі Оболонь зіграла внічию з Олександрією, уникнувши програшу на останніх хвилинах.

Зоря має трохи кращу ситуацію в турнірній таблиці, але від "пивоварів" не сильно відстає. "Мужики" посідають 11 позицію, маючи 25 балів. Всього лише на одне очко вони мають відрив від Олександрії і перебувають близько до плей-оф на виліт. У минулому поєдинку Зоря в меншості мінімально поступилась Шахтарю.

У майбутньому матчі обидві команди боротимуться за відрив від плей-оф на виліт. Оболонь має шанс покращити своє становище в чемпіонаті України, але все залежить також від того, з яким результатом завершиться матч Олександрії.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Зоря – Оболонь

До слова, 28 квітня відбудуться також матчі Колос – Олександрія (15:30) та Кривбас – Металіст 1925 (18:00).