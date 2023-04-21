Зоря у зоні Ліги чемпіонів: луганський клуб здолав Колос завдяки суперголу гравця Динамо – відео

Дальній постріл Володимира Бражка допоміг підопічним Патріка ван Леувена взяти гору над Колосом. Ця перемога дозволяє "біло-чорним" вийти на друге місце у турнірній таблиці УПЛ.

Колос – Зоря 0:1

Гол: Бражко, 31.

В чемпіонаті України стартував 22 тур УПЛ. На п'ятницю був винесений поєдинок між претендентами на єврокубки – Колос приймав Зорю, пише 24 канал.

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Команда Патріка ван Леувена набрали неймовірну ходу навесні, вигравши 5 з шести поєдинків чемпіонату. Серед них – перемоги над Динамо та Дніпром-1. Це дозволяє луганцями мріяти про боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів.

Супергол Бражка

Для збереження шансів Зорі треба було вигравати у Ковалівці. Колос же продовжує сподіватися на путівку у Лігу конференцій. Але гра із луганцями не була вдалою для команди Вишняка.

Єдиний гол у грі гості забили в середині першого тайму. Бражко відважився на дальній постріл з-за меж карного майданчика і м'яч по красивій траекторії залетів у ворота Волинця. Нагадаємо, що Володимир знаходиться у Зорі в оренді з Динамо.

Відео голу Бражка:

Зоря хоче в Лігу чемпіонів

Втім майже весь другий тайм Зоря відіграла у меншості. На його початку Снурніцин необмірковано схопив Ільїна за футболку і отримав другу жовту картку. Проте це не допомогло Колосу вирвати бодай нічию.

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Перемога дозволяє підопічним ван Леувена застрибнути на другу сходинку, в зону Ліги чемпіонів. Луганці випередили Дніпро-1 лише на бал, але при цьому команда Олександра Кучера має два матчі в запасі.