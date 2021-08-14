Зоря вирвала нічию в Миная перед стартом у Лізі Європи: відео
Джерело:24 канал
Луганська Зоря не змогла здобути перемогу перед стартом у Лізі Європи. Луганці 14 серпня поділили очки з Минаєм у чемпіонаті України.
Зоря – Минай 1:1
Голи: Саядманеш, 65 – Горін, 53
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Зоря прогнозовано домінувала на початку матчу й створила декілька моментів, які не зміг реалізувати Гладкий. Закарпатський клуб здебільшого грав на контратаках і подекуди знаходив непогані нагоди.
Наприкінці тайму Минай навіть домінував на футбольному полі й дивом не відкрив рахунок після моменту у Білонога.
Після перерви підопічні Василя Кобіна таки розмочили нулі на табло. Гості зуміли відзначитися після подачі кутового.
Відео голу Горіна
Після пропущеного голу Зоря помітно активізувала й досить швидко зрівняла рахунок у грі. Точним ударом відзначився Саядманеш. Іранець завдав красивого удару на точність.
Відео голу Саядманеша
- Та вирвати перемогу Зоря не змогла. Минай компактно оборонявся і не дозволив супернику награти на другий гол у матчі – нічия 1:1!