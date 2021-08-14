Зоря вирвала нічию в Миная перед стартом у Лізі Європи: відео

Луганська Зоря не змогла здобути перемогу перед стартом у Лізі Європи. Луганці 14 серпня поділили очки з Минаєм у чемпіонаті України.

Зоря – Минай 1:1

Голи: Саядманеш, 65 – Горін, 53

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Зоря прогнозовано домінувала на початку матчу й створила декілька моментів, які не зміг реалізувати Гладкий. Закарпатський клуб здебільшого грав на контратаках і подекуди знаходив непогані нагоди.

Наприкінці тайму Минай навіть домінував на футбольному полі й дивом не відкрив рахунок після моменту у Білонога.

Після перерви підопічні Василя Кобіна таки розмочили нулі на табло. Гості зуміли відзначитися після подачі кутового.

Відео голу Горіна

Після пропущеного голу Зоря помітно активізувала й досить швидко зрівняла рахунок у грі. Точним ударом відзначився Саядманеш. Іранець завдав красивого удару на точність.

Відео голу Саядманеша