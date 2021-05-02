Зоря завдяки голу Кочергіна обіграла Минай, який збільшив ризик покинути УПЛ

Зоря та Минай зустрілися у Запоріжжі у неділю, 2 травня, у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Мінімальну перемогу здобула луганська команда.

Зоря – Минай 1:0

Гол: Кочергін, 81

Дивіться також Рух сенсаційно переміг Олександрію і збільшив шанси залишитися в УПЛ: відео

На 10 хвилині команди обмінялися гострими моментами. Спершу гравець Минаю Малепе вийшов на ударну позицію у штрафному, але пробив у голкіпера. Луганці відповіли ударом Аллах'яра після прострілу з правого флангу. Іранець не влучив у площину воріт Поповича.

Команди не змогли розвинути стартову активність: Зоря контролювала гру протягом першого тайму, коли Минай шукав шансу в контратаках. Однак за перші 45 хвилин більше не було справді гострих моментів, крім невдалих ударів Фаворова та Аллах'яра з меж штрафного.

Після перерви перший момент відзначитися мав Минай. Свіжий Окучукву накрутив декількох гравців Зорі та пробив з-за меж штрафного. Воротар Зорі не без проблем відбив м'яч.

Через декілька хвилин вже Багайоко загрожував воротам луганців дальнім ударом, але вище площини. За мить Зоря пропустила ще одну разючу атаку, але підопічних Віктора Скрипника врятувало те, що м'яч покинув межі поля.

Господарі відповіли гострим моментом на 64 хвилині. Гладкий вийшов майже на рандеву з Поповичем, але з гострого кута не переграв голкіпера. Минай створив ще один момент після штрафного. Ткачук небезпечно пробив низом, однак Мацапура відбив м'яч.

Завдяки перемозі Зоря на 99% гарантувала собі бронзові нагороди. Натомість Минай надалі на останньому місці. В останніх матчах закарпатці зіграють проти Шахтаря та Ворскли.

На 81 хвилині Зоря таки відкрила рахунок у грі. Після навісу у штрафний закарпатців ніхто з оборонців не вибив м'яч. Гравець Зорі отримав передачу та пробив у правий від Поповича кут!

Зоря – Минай відеоогляд